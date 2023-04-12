محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة الدكتور محمد ربيع ناصر لحفظ القرآن الكريم

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حفل توزيع جوائز مسابقة الدكتور محمد ربيع ناصر لحفظ القرآن الكريم، على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تكريم أوائل الشهادات العامة الثانوية والإعدادية وأوائل الكليات والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة من داخل مسجد المسد بقرية دميرة التابعة لمركز ومدينة طلخا، وقاموا بتأدية صلاة العشاء والتراويح بالمسجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، واللواء خالد عيد مدير جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرقالدلتا، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والعميد وائل أبوالفتوح مدير مكتب المخابرات الحربية، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، والشيخ صفوتنظير وكيل وزارة الأوقاف، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة، والدكتورالشعراوي كمال مدير مستشفيات الجامعة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب مكرم رضوان، والنائب طارق عبدالهادي، وعدد من الشخصيات العامة والمجتمع المدني.

وقال "مختار": “انقل إلى أهل الدقهلية جميعًا خالص تحيات وتقدير رئيس الجمهورية بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيدالفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات”.

وقال "المحافظ": “سعادتي بالغة لوجودي بين أهل قرية دميرة وتكريمي أبناءنا من حفظة كتاب الله الذين هم أمل ومستقبل هذا الوطن الحبيب، والذين سيقودن مسيرة البناء والتنمية الذي تشهده الدوله المصرية في إطار بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهوريةالجديدة”.

وتابع: “خالص شكري وتقديري لأولياء الأمور الذين بذلوا كل غالي ونفيس ليتوج أبنائهم بهذ الشرف العظيم وهو حفظ كتاب الله عزوجل، ولجميع الأساتذة والمشايخ الاجلاء الذين قاموا بتحفيظ أبنائنا لكتاب الله عز وجل”.

وثمن المحافظ جهود الدكتور محمد ربيع لرعايته ودعمه لحفظة كتاب الله عز وجل ومشاركته المجتمعية الدائمة مع المحافظة لتقديم كافةالخدمات للمواطنين.