محافظ الوادى الجديد يشهد حصاد القمح بمركز باريس (صور)

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية المتميزة بقرية عدن بمركز باريس المُقام على مساحة ١٥٠ فدانا، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعبد الناصر صالح رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.



وشهد المحافظ عملية حصاد ودراس القمح بالحقل، مُشيدًا بنجاح تجربة زراعة القمح لأول مرة بنظام الري المطري، وجودة الإنتاج الذي بلغ ٢٢ إردب/ فدان.

كما أكّد على جاهزية الصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، مُؤكدًا حرص المحافظة على التوسع سنويًا في زراعات القمح تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على المحصول الاستراتيجي الأول، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

محافظ الوادى الجديد يشهد حصاد القمح بمركز باريس

كما شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، باحتفالية مؤسسة مصر الخير السنوية لتكريم شركاء النجاح من المؤسسات والجهات الداعمة لأنشطتها وحملاتها التنموية والخدمية، و ذلك بحضور الدكتور علي جمعة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ولفيف من السفراء والشخصيات العامة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود المؤسسة كشريك أساسي في جهود التنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة، مؤكدًا على الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني ورواد العمل الأهلي في مساندة الجهود الحكومية لتخفيف العبء عن المستحقين وتوفير خدمات لائقة لهم.

محافظ الوادى الجديد يشهد حصاد القمح بمركز باريس

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، والتوسع في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة. وقع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعاون مع مسئولي شركة (ses) لإنشاء أول محطات من نوعها بالمحافظة لتوليد الكهرباء من المركزات الشمسية لإنتاج الكهرباء النظيفة، و ذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع والبنك الزراعي المصري.

وأوضح الزملوط أن المشروع يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار الزراعي بالمحافظة من خلال تقديم حلول لتوفير الطاقة بالمناطق الاستثمارية النائية غير المغطاة بخدمات الكهرباء، وحُسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، بالتزامن مع ما حققته المحافظة من مكتسبات في مجال مراعاة البعد البيئي والتحول الأخضر والمستدام. لافتًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة التيسيرات للمشروعات الجادة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار؛ يُسهم في توطين خطط التنمية المستهدفة.