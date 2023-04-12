الأوبرا تختتم لياليها العربية والإسلامية بسهرة من بنجلاديش (صور)

اختتمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، الليالى العربية والإسلامية التى نظمتها خلال شهر رمضان المعظم، حيث احتضن المسرح الصغير سهرة فنية من بنجلاديش بحضور سفيرها بالقاهرة محمد منير الإسلام، الذى ألقى كلمة وجه خلالها الشكر للأوبرا على تنظيمها أمسية تلقى الضوء على الفنون المحلية التى تتميز بالتنوع والثراء، ورحب بالحضور ودعاهم للاستمتاع بنماذج من الموروثات الإبداعية فى وطنه.

وكان الحفل قد تضمن ألوانًا من التراث الشعبى للمجتمع المحلى، إلى جانب نماذج من العادات والتقاليد التى تميزه وعدد من الأعمال الروحانية، بالإضافة إلى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية.

يذكر أن الأوبرا اعتادت تنظيم ليال عربية وإسلامية بالتعاون مع سفارات الدول المختلفة لتوطيد أواصر العلاقات وللاحتفال بشهر رمضان المبارك فى مصر، وشهد هذا العام سهرات لـ 6 دول هى اليمن، باكستان، فلسطين، السودان، إندونيسيا وبنجلاديش.

الأوبرا تختتم لياليها العربية والإسلامية بسهرة من بنجلاديش

الأوبرا تختتم لياليها العربية والإسلامية بسهرة من بنجلاديش

الأوبرا تختتم لياليها العربية والإسلامية بسهرة من بنجلاديش

الأوبرا تختتم لياليها العربية والإسلامية بسهرة من بنجلاديش

الأوبرا تختتم لياليها العربية والإسلامية بسهرة من بنجلاديش