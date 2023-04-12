وكيل صحة مطروح يتابع تقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، اجتماع مع مدير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية بحضور وكيل المستشفى ومدير إدارة التمريض بالمديرية وعدد من مشرفات تنظيم الأسرة بالمديرية والرائدات الريفيات وذلك لمناقشة تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمستشفى.



وخلال الاجتماع تم مناقشة تنشيط برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وحدوث الإجهاض بالمستشفى، وشرح آليات تنفيذ خدمات البرنامج، وكيفية المتابعة والتقييم، فضلا عن مناقشة التحديات التي من شأنها إعاقة تحقيق المستهدف من البرنامج، حيث يهدف البرنامج إلى تفعيل استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالمستشفيات، من خلال عيادات تنظيم الموجودة، وتركيب اللوالب النحاسية لحالات الولادات القيصرية في غرفة العمليات أثناء عملية الولادة القيصرية .

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على إدراج مؤشرات العمل بخدمات تنظيم الأسرة ضمن المؤشرات الخاصة بتقييم أداء الكوادر الطبية بجميع المستشفيات.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل صحة مطروح، أن تقديم هذه الخدمة من خلال المستشفيات يعتبر من المبادرات الصحية الجديدة والهامة لتحقيق الأهداف الطموحة لخطة تنمية الأسرة المصرية، حيث ‘ن عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات تعد قواما أساسيا لتقديم خدمات تنظيم الأسرة للمنتفعات، وتمثل أحد المنافذ الهامة لتقديم هذه الخدمات، نظرا للتردد العالي عليها من قبل الراغبات في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية وفي إطار دعم أنشطة تنظيم الأسرة، بما يساهم في دعم جهود الدولة للتصدي للزيادة السكانية، وخفض معدلات المواليد، وتحقيق أهداف الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية.

وفي سياق آخر كانت قد أعلنت مديرية الصحة بمطروح، في بيان إعلامي سابق. عن الموافقة على استحداث قسم للعلاج الطبيعي بمستشفي النجيلة المركزى لخدمه المرضى بقطاع غرب بمدن “النجيلة، براني، السلوم ” وتقديم كافة خدمات العلاج الطبيعى للمرضى تيسيرا عليهم وتجنبهم مشقة السفر للحصول على الخدمة.

وكيل صحة مطروح يتابع تقديم خدمات تنظيم الأسرة بأحد المستشفيات

وكيل صحة مطروح يتابع تقديم خدمات تنظيم الأسرة بأحد المستشفيات

وكيل صحة مطروح يتابع تقديم خدمات تنظيم الأسرة بأحد المستشفيات