«التعليم» تعلن ضوابط تقييم الصفوف الأولى للطلاب المصريين بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تقييم الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى للطلبة المصريين فى الخارج، موضحة أنه سيتم وضع ملفات التقييم الفصلين الدراسيين الأول والثانى على المنصة الإلكترونية للطلبة المصريين فى الخارج من يوم الثلاثاء 25 إبريل الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ملفات التقييم للفصل الدراسي الأول للطلاب الذين تخلفوا عن أدائها فقط حيث يتم رفع ملف التقييم الفصلين الأول والثانى معا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه يتم تحميل ملف التقييم للطالب باللغة التى يؤدى بها الامتحان ثم طباعته وأداء الأنشطة وإعادة رفعه بعد الانتهاء منه على المنصة الإلكترونية للطلبة المصريين فى الخارج كما يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعان ولا يتم إرسال إية ملفات تقييم ورقية ويتم التعامل من خلال المنصة الإلكترونية فقط، ويتم تحميل الملف ورفعه من خارج مصر فقط.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الطلاب، قائلة: الطالب الذى لم يقدم ملف التقييم فى المواعيد المقررة لا يتم اعتباره اجتاز العام الدراسى الحالى ويحق له التقدم للعام الدراسي التالى.

يذكر أنه تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد اختبارات أبناؤنا فى الخارج حيث تم إعلان الجداول اليوم السبت الموافق 8 أبريل، حيث تبدأ امتحانات أبناؤنا فى الخارج بداية من 6 مايو المقبل، وسوف يتم إتاحة الاختبارات الإلكترونية فى تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الدولة المقيم بها الطالب، تمهيدا لعقد الاختبارات الإلكترونية الخاصة بنهاية العام الدراسي.

وناشد أولياء أمور طلاب أبناؤنا فى الخارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يبدأ الامتحان فى الساعة التاسعة صباحًا ولكن يظل مفتوحًا طوال اليوم، مطالبين الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر الجروب الخاص بهم، بفتح الامتحان طوال اليوم حتى لا يحدث مثل العام الماضي وتم غلق المنصة عليهم أثناء الامتحان بعد وقت قليل مما أدى إلى ضرر الكثير منهم.