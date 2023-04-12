الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد عرض حلقة «ضرب نار».. أحمد العوضي: «قالي انا متلبدلك قلتله وانا ناويلك»

ضرب نار
ضرب نار

انتهت منذ قليلة، الحلقة 20 من مسلسل “ضرب نار”، والتي تعرضها قناة “On”، واستمر خلالها “الكوماندا” في مساعيه للانتقام من زوجته السابقة “مهرة” ياسمين عبد العزيز.

بـ22 مليون تغريدة.. «ضرب نار» يتصدر ترند «تويتر» مع عرض الحلقة الـ20

قبل عرض الحلقة 20.. ملخص لأبرز أحداث مسلسل "ضرب نار"

أحمد العوضي يروج لأحداث ضرب نار
 

كتب الفنان أحمد العوضي، منشورًا دعائيًا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يروج من خلاله لأحداث الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار، قائلًا: "قالي انا متلبدلك قلتله وانا ناويلك.. قالي انا فايقلك قلتله وانا صاحيلك"، مستعينًا بالمشهد الذي قتل فيه أحد رجال شريكه وزميله السابقة في السجن، بعد اكتشاف خيانته له أثناء تنفيذه لأول عملية تهريب سلاح، فور خروجه من السجن.

وشهد منشور الفنان أحمد العوضي، تفاعلًا كبيرًا بين جمهور المسلسل، مع إشادات بقوة أحداث الحلقة 20.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار.. والقنوات الناقلة

 

ويُذكر أن حلقات مسلسل ضرب نار، يتم عرضها بشكل يومي في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قناة On، وذلك بالتزامن مع عرضها عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتُعاد الحلقات الدرامية في تمام الساعة 1:45 صباحًا، في اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

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