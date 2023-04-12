إصابة مزارع فى انقلاب دراجة بخارية فى الفيوم

أصيب مزارع، يُدعى" أحمد محمود عبد الجواد" يبلغ من العمر 38 عاماً، ومقيم بقرية المشرك قبلي التابعة لدائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، أثناء استقلاله الدراجة البخارية بطريق وادي الريان السياحي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي، بورود اشارة من مرفق الإسعاف، تفيد بحدوث إصابة مزارع أثناء عودته إلى منزله بقرية المشرك قبلي التابعة لمركز إبشواي، بعد الانتهاء من عمله بالمزرعة تفاجأ بقوة رياح شديدة أثناء استقلاله الدراجة البخارية مما أدى إلى انقلابها.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقع وتبين إصابة شخص إثر انقلابه بالدراجة النارية، بسبب شدة قوة الرياح، وأسفرت الحادثة عن إصابة نزيف فى المخ و اشتباه كسر فى الكتف وجرى نقل المصاب بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفي الفيوم الجامعي بسبب حالته الحرجة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.