محافظ المنوفية يتفقد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار (صور)

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق شبين الكوم للتأكد من تمركز معدات وسيارات الشفط بكافة بؤر وتجمعات المياه لضمان التعامل الفوري معها لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ورئيس حي غرب شبين الكوم.

وتابع محافظ المنوفية سيرًا على الأقدام أعمال شفط المياه بشارع المحكمة ونفق كوبري السمك وميدان الشهداء وعددًا من الشوارع، مؤكدًا على أهمية استمرار جاهزية أطقم الطوارئ والمتابعة المستمرة للموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، كما كلف رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع لدفع المزيد من سيارات ومعدات الشفط في البؤر الأكثر تجمعًا لمياه الأمطار لتسريع منظومة العمل والانتهاء من رفع كافة أعمال المياه بكافة الشوارع والميادين الرئيسية.

وأكد محافظ المنوفية، أنه بالتعاون التام بين رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومنذ اللحظات الأولى من سقوط مياه الأمطار تم الدفع بكافة المعدات اللازمة من عربيات الكسح وماكينات الشفط بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتعامل اللحظي مع الأمطار وإزالة أثارها لفتح الطرق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار، والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

محافظ المنوفية يشهد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

محافظ المنوفية يشهد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

محافظ المنوفية يشهد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

محافظ المنوفية يشهد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

محافظ المنوفية يشهد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

محافظ المنوفية يشهد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

محافظ المنوفية يشهد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

محافظ المنوفية يشهد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

محافظ المنوفية يشهد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

محافظ المنوفية يشهد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

محافظ المنوفية يشهد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

محافظ المنوفية يشهد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

محافظ المنوفية يشهد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار