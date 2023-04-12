سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 12-4-2023 فى مصر

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم عند نفس الأسعار التي سجلها منذ بداية شهر رمضان الجاري، فاستقر عند سعر 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع على شاشات البنك المركزي المصري.

وكان البنك المركزي المصري قد اتجه في بداية شهر رمضان إلى رفع سعر الفائدة 2% في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، ولكنه لم يتجه إلى تعويم الجنيه، مما أدى إلى استقرار سعره مقابل العملات العربية والأجنبية، وتعرض “الدستور”، في التقرير التالي، سعر صرف الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء.

سعر الدولار اليوم

• سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري : 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

• الدولار في البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

• الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

• الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.



• الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

• الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

• الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

• الدولار فى بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

• الدولار فى بنك كريدى اجريكول عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

• الدولار في بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الريال السعودي

• سجل سعر الريال السعودي على شاشات البنك المركزي المصري: 8.21 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

• الريال السعودى في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

• بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

• البنك الأهلى المصرى: إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

• بنك المشرق: بـ 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

• بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

• بنك أبو ظبى التجارى: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.