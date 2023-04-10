الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تأثير الحرب بدأ في روسيا.. محلل اقتصادي يعلق على هبوط سعر الروبل

الروبل
الروبل

علق المحلل الاقتصادي محمد العطيفي، على هبوط الروبل الروسي لأقل مستوى له.

وقال “العطيفي” خلال مداخله عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية من لندن، اليوم، إن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت التأثير على روسيا الآن من خلال الأرقام والقراءات الجديدة في الاقتصاد، حيث أصبح الاقتصاد في الانكماش 2.7 %.

وتابع أن التضخم الروسي مرتفع حوالي 10 %، كما يوجد نقص في الأدوية بصورة كبيرة مما يوضح أن الاقتصاد الروسي يمر في هذه المرحلة يؤكد أن العقوبات بدأت أن يكون لها أثر كبير، وعند النظر لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بداية الحرب "كان يري العقوبات الأوروبية غير مجدية ولكن منذ أسبوع قال الرئيس ان العواقب السلبية من العقوبات وارده محذرا منها".

وأردف أن الاقتصاد الروسي يعاني بسبب العقوبات الغربية مما يعاني بعض المشاكل في المرحلة الحالية، منوهًا أنه منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في فبراير من العام الماضي انخفض الروبل إلى 113 مقابل الدولار الواحد وذلك على الرغم من دعم البنك المركزي الروسي ووزارة المالية للروبل.

وفاقم الروبل خسائره بختام تعاملات الأسبوع المنتهي في يوم الجمعة الماضي ليهبط بأكثر من 2% مسجلا 83.50 مقابل الدولار، كما أنخفض بأكثر من 2% أيضا أمام اليورو في أدنى مستوى له خلال يوم عند 91.32 روبيا.

وانخفض النمو العالمي بمقدار النصف تقريبا إلى 3.4 % في 2022، في أعقاب تداعيات الحرب في أوكرانيا، نزولاً من 6.1 % في 2021.

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