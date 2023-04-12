خرج للبحث عن رزقه.. تفاصيل مقتل سائق بطلق نارى في مسطرد

تعود الشاب "محمد عصام" البالغ من العمر 32 عامًا الخروج من منزله يوميًا باحثاً عن قوت يومه على سيارته الخاصة، قاصداً توصيل المواطنين للأماكن التي يريدونها، وأثناء سيره بسيارته استوقفه شخصين يرغبون في توصيلة، وأثناء مروره في مكان خالٍ تمامًا من الأهالي أخرج أحد الأشخاص منهم سلاح ناري وقام بإطلاق عيار على "محمد"، ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه ويفر المتهمين بالسيارة قبل الإمساك بهم .

مكالمة هاتفية تخبره بمقتل شقيقه

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساءً عندما استقل شقيق "محمد" مكالمة هاتفية تخبره بالعثور على جثة شقيقة ملقى أسفل الطريق الدائري في مسطرد، ليهرول مسرعًا للمكان وعندما وصل شاهد شقيقة وسط بركة من الدماء ومصاب بطلق ناري في منطقة الظهر، ليقوم بنقله إلى المستشفي في محاوله منه لإنقاذ لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة وأصبح جثه هامدة، وفقًا لما ذكره شقيق المجني عليه في حديثه لـ«الدستور».

كان يبحث عن رزقه

وأضاف أن شقيقه تناول وجبة الإفطار يوم الجريمة ، ثم خرج من منزله باحثًا على قوت يومه، حيث أنه يعمل سائق بإحدى الشركات على سيارته الخاصة وأثناء عمله استدراجه المتهمين لمكان خالي من الأهالي وأطلقوا عيار ناري عليه على إثر إصابته سقط جثة هامدة، وقاموا بسرقة السيارة، مطالباً رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما قتلوا بدم بارد بغرض السرقة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة قليوب، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سائق «أوبر» يدعى «محمد عصام» مُصاب بطلق ناري في الظهر بدائرة القسم، على الفور أنتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالفحص والتحريات تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنه لدى وصول المجني عليه بالسيارة طلبا منه توصيلهما للمنطقة المشار إليها، وقبل وصولهما أجبروه على التوجه لمحل البلاغ، وأطلق أحدهما عليه عيار ناري كان بحوزته فأودى بحياته، وقاما بإلقاء جثته من السيارة واستوليا على السيارة ولاذا بالهرب.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة بنها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنه بعد انتهاء الإجراءات وتولت النيابة العامة التحقيق.

337825550_8965065916896739_4576560267503291861_n