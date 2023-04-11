مانشستر سيتي يضع قدمًا في نصف نهائي الأبطال بانتصار كاسح على بايرن ميونخ

وضع مانشستر سيتي الإنجليزي، قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتصاره العريض على بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الاتحاد”، في ذهاب دور ربع النهائي.

وفي الدقيقة الخامسة، مرر كيفن دي بروين الكرة لـ إيرلينج هالاند داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 11، أطلق ألفونسو ديفيز تسديدة أرضية، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 14، أرسل دايوت أوباميكانو الكرة لـ يان سومر، ليضغط عليه هالاند، ويلمس الكرة، لكنها خرجت خارج المرمى.

وفي الدقيقة 22، انطلق مانشستر سيتي بهجمة مرتدة، لتصل الكرة لـ إلكاي جوندوجان، ومنها إلى جاك جيرليش، الذي مرر الكرة لـ هالاند، لكن ذلك الأخير سدد كرة أرضية ضعيفة في يد سومر.

وفي الدقيقة 26، كاد جمال موسيالا أن يسجل الهدف الأول لـ بايرن ميونخ، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها روبين دياز ببراعة.

واستطاع الإسباني رودري تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 27، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بباطن قدمه اليسرى، فشل سومر في التصدي لها، لتسكن شباكه.

مانشستر سيتي كاد أن يُضيف هدفًا ثانيًا في الدقيقة 34، عندما أرسل البلجيكي كيفن دي بروين كرة عرضية من الجهة اليمنى، اصطدمت بأحد المدافعين لتصل إلى جوندوجان، الذي سدد الكرة، لكن سومر تصدى لها بقدميه ببراعة.

استمرت محاولات الفريقين حتى نهاية الشوط الأول، لكن الدفاعات كانت حاضرة بقوة.

وسدد ساني تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى مانشستر سيتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو بايرن ميونخ محاولاتهم للتسجيل، وفي الدقيقة 46، سدد ساني الكرة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها إديرسون مواريش.

وفي الدقيقة 49، ومن هجمة مرتدة، سدد ليروي ساني الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن إديرسون تصدى لها.

وفي الدقيقة 54، سدد ساني الكرة من خارج منطقة الجزاء بيسراه، تصدى لها إديرسون.

وفي الدقيقة 55، نفذ ليروي ساني ركلة ركنية من الجهة اليمنى بالمقاس على رأس ماتياس دي ليخت، لكن آكي تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 57، أرسل كيفن دي بروين كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها روبين دياز بتسديدة بقدمه، تصدى لها سومر ببراعة.

وفي الدقيقة 68، أشرك جوارديولا، جوليان ألفاريز بدلًا من كيفن دي بروين.

واستطاع مانشستر سيتي تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70، عندما استغل جاك جيريليش خطأ فادح من أوباميكانو في التخلص من الكرة، لتصل الكرة لـ هالاند في اليسار، ليرسل كرة عرضية بالمقاس على رأس برناردو سيلفا، واضعًا الكرة في الشباك.

وسجل هالاند الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 76، من متابعة لتمريرة زميله جون ستونز بالرأس.

استمرت محاولات مانشستر سيتي، وكاد رودري أن يسجل هدفًا رابعًا في الدقيقة 87، لكن سومر تصدى لتسديدته.

حاول لاعبو بايرن ميونخ تقليص الفارق، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بهزيمتهم بثلاثية وانتصار كبير لمانشستر سيتي.

وتُقام مباراة العودة يوم الأربعاء 19 أبريل على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق الألماني.

واعتمد توخيل في خطته على المهاجم الوهمي، حيث جلس كل من توماس مولر وساديو ماني على مقاعد البدلاء، بينما يقود الهجوم الثلاثي سيرج جنابري، ليروي ساني وكينجسلي كومان.

تشكيل بايرن ميونخ.. ساني وجنابري وكومان يهاجمون مانشستر سيتي

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنيامين بافارد، ماتياس دي ليخت، دايوت أوباميكانو، ألفونسو دافيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جروتسيكا، جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني، سيرج جنابري، كينجسلي كومان

تشكيل مانشستر سيتي.. سيلفا أساسيًا وهالاند يقود الهجوم أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان أكي

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو، إلكاي جوندجان

خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند، بيرناردو سيلفا