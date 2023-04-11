20 ابريل آخر موعد.. إيلون ماسك: إزالة علامة تحقق «تويتر» عن غير المشتركين

اعلن الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر إزالة علامة التحقق الزرقاء من صفحات التي لم تُسدد الاشتراك في 20 أبريل الجاري.

ورد ماسك قائلا: ان "التاريخ النهائي لإزالة الشيكات الزرقاء القديمة هو 4/20".

وفي وقت سابق، أعلن ايلون ماسك انه اعتبارًا من أول أبريل، سيبدأ في إزالة شارات علامة الاختيار الزرقاء من الحسابات القديمة التي تم التحقق منها - تلك التي اعتبرتها الشركة سابقًا بارزة أو أصلية - ما لم يكن المستخدمون قد اشتركوا في Twitter Blue ، والذي يبدأ بقيمة تقدر بـ 8 دولارات شهريًا.

وفي 2 أبريل، غير Twitter اللغة في وصف المستخدمين الذين تم التحقق منهم لقراءة ، "تم التحقق من هذا الحساب لأنه مشترك في Twitter Blue أو أنه حساب قديم تم التحقق منه" - مما يعني أنه لا يمكنك معرفة من يدفع مقابل شيك أزرق -مارك ومن ليس كذلك .

وقال بعض المشاهير إنهم لن يدفعوا مقابل التحقق من Twitter.

ونشر ليبرون جيمس ، نجم الدوري الاميركي للمحترفين والمنتج الترفيهي، تغريدة في 31 مارس، مفادها أن علامة الاختيار الزرقاء الخاصة به ستختفي على الأرجح لأنه لن يدفع مقابل التحقق.

ويقوم “ماسك” بالتبديل إلى التحقق المدفوع من أجل توليد الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها لـ تويتر.

على الرغم من أنه ليس من الواضح أن العديد من الأشخاص سوف يتخلون عن العلامة الزرقاء بسبب عدم الدفع.