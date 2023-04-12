الطلحى: العمل الصالح مقترن بالتوحيد وهو أمان العبد بالبرزخ

قال الداعية الإسلامي أحمد الطلحي، إن العمل أمان، ولهذا قال الله في كتابه العزيز "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ".

العمل أمان

وأكد الطلحي، خلال تقديمه برنامج "أمان" عبر فضائية "تن"، أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عمل المؤمن على الإطلاق، وهذا الوعد الإلهي خير تحفيز للمؤمن حتى يتم إنجاز العمل الصالح.

وأضاف في حديثه، أن العمل الصالح فيه نفع للذات ونفع للأخرين، ولا يتضرر به إنسان، فهو عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ويخدم الإنسان والإنسانية، ويعمر الكون ومن فيه، ويساعد جميع خلق الله مسلمين وغيرهم.

العمل عبادة

وتابع: "العمل عبادة وأمان، الله سبحانه وتعالى قارن العمل الصالح بالتوحيد، لأن العمل الصالح مقرون برضا رب العالمين، إذا أراد الله سبحانه وتعالى خيراً يستعمله ويوفقه إلى العمل الصالح، ويكون أمان للعبد بحياة البرزخ ويوم القيامة".