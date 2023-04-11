الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السبت والاثنين.. حفلان فنيان في السلطان قايتباي وساقية الصاوي

حفل فني
حفل فني

يستضيف مسرح مقعد السلطان قايتباي بالقاهرة حفلا فنيا السبت المقبل للمنشد الديني الفنان عبدالرحمن بلالة وفرقته الموسيقية حيث سيصاحب الحفل عرض لفرقة التنورة التراثي لتعزيز الأجواء الرمضانية.

يقام الحفل السبت المقبل في التاسعة مساءً بمقعد السلطان قايتباي ضمن سلسلة من الفعاليات يتم تنظيمها كجزء من مشروع "تراث من أجل الأحياء في صحراء المماليك"، لتعزيز التراث، بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويقام أيضا معرض للفنون اليدوية الذي يدعم الحرف اليدوية والعلامات التجارية الحرفية في القاهرة بالإضافة إلى عرض حكي للفنانة نسمة مدحت بعنوان "حواديت أشهر الأمثال الشعبية".

من ناحية أخرى، يستضيف مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 24 أبريل الجاري، حفلا فينا لفرقة "طبلة الست" للفنون التراثية وسط حضور متوقع كبير لعشاق الفنون الشعبية والتراثية.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة فنون الطبلة والمزمار والفولكلور يشكلون بها الحالة العفوية التي نشاهدها في تفاعل الجمهور مع كل حفل للفرقة.

السلطان قايتباي عبدالرحمن بلالة فرقة التنورة الاجواء الرمضانية تراث من أجل الأحياء في صحراء المماليك

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