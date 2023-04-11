من الديون لتأسيس مخبز..«حياة كريمة» تدعم محمد بمشروع صغير

دعّمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة داخل القرى النائية والأكثر احتياجًا، حيث عملت على توفير القروض المالية لهم وتوفير المواد الخام المستخدمة في الصناعة؛ لتأمين قوت يومهم والارتقاء بهم لأعلى مستويات المعيشة والرقي واهتمت المبادرة بتوفير جميع الاحتياجات التي يعتمد عليها السكان بشكل يومي داخل القرى النائية لارتقاء بهم معيشيًا واجتماعيًا.

أسست مخبز حلويات لتأمين عائلتي

ومحمد خطاب أب لخمسة أبناء يقطن في مركز الصف التابع لمحافظة الجيزة، عانى كثيرًا في السنوات الماضية، بسبب عدم وجود عمل يستطيع من خلاله توفير قوت أسرته حيث أصبح يعتمد على المساعدات التي يوفرها له الجيران والأصدقاء وتمنى أن يمتلك مصدر رزق ثابت له يستطيع من خلاله توفير قوت أسرته وأثناء خوفه من الأيام القادمة أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » ومدت له يد العون والمساعدة ووفرت له مشروع خاص لتأمين مستقبل أسرته.

قال محمد لـ«الدستور» إنه تقدم للمبادرة للبدء في تأسيس مخبر للحلويات الشرقية والغربية، ليوفر دخلًا دائمًا لأسرته، حيث إنه جهز كل الخامات والأدوات التي يحتاجها المشروع، مع إجراء دراسة الجدوى قبل أن يتقدم للمبادرة، وخلال أيام أفتتح المخبز الخاص به بفضل المبادرة الرئاسية ، وذكر أنه يستثمر وقته في تنمية وتطوير المشروع، الذي يؤمّن مستقبل ٧ من أفراد أسرته، وجعلتهم رأسهم مرفوعة وسط الجيران ، حيث أنه قام بسداد جميع ديونه وبدأ في إخراج الذكاء للمحتاجين.

أضاف أن حياة كريمة أسهمت في توفير فرص عمل لعشرات من الشباب في جميع المحافظات، كما وفرت جميع احتياجات الأهالي داخل القرى النائية، مختتم بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية بعدما قدموا له الكثير من الخدمات، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الأمان لسكان الريف المصري.