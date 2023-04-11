جورى بكر: اشتباكى مع «عايدة» وضربى بـ«الشبشب» أصابنى بارتجاج

- أتمنى أن يقتنع المخرجون والمنتجون بموهبتى وألا يعتبرونى مجرد وجه جميل

- «وداد» كانت تحديًا.. ونجمات العمل قدمن يد العون لى

أثارت الفنانة جورى بكر ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية بمشاركتها فى مسلسل «جعفر العمدة» من خلال دور «وداد» زوجة شقيق البطل، الخائنة الشريرة، حيث نجحت فى خطف الأضواء بأدائها القوى وتقمصها الشخصية رغم أنها وجه جديد، لكنها حصدت إشادات واسعة على إتقانها، لدرجة أنها تعرضت لعاصفة انتقادات بسبب تصرفاتها فى المسلسل.

وكشفت جورى، خلال حوارها مع «الدستور»، عن كواليس وتفاصيل شخصية «وداد»، وتكرار التعاون مع الفنان محمد رمضان، وخططها للأعمال الفنية المقبلة، سواء فى الدراما أو السينما.

■ كيف استقبلتِ ردود الأفعال تجاه شخصية «وداد» فى «جعفر العمدة»؟

- سعيدة جدًا بردود الأفعال القوية التى تلقيتها بشأن دورى فى المسلسل، التى لم أتوقعها أبدًا، ولكن أعتبر أن هذا النجاح منة وهدية من الله عز وجل الذى جبر بخاطرى بعد ١٤ عامًا من السعى والمثابرة.

الحمد لله تصدرت «الترند» لأكثر من مرة وما زلت متصدرة وهو ما فاق توقعاتى، ولكنى كنت أتمنى هذا النجاح وأحمد الله على تحقيق أمنيتى فى هذا العمل، وأتمنى أن يقتنع المخرجون والمنتجون بموهبتى، كما اقتنع بها الجمهور وأننى لست مجرد وجه جميل فقط.

■ مَن رشحك للمشاركة فى العمل؟

- المخرج الكبير محمد سامى هو سبب اكتشافى منذ البداية وهو مَن رشحنى لتقديم دورى فى مسلسل «جعفر العمدة»، إضافة إلى الفنانة مى عمر التى تعاونت معها فى مسلسلى «لؤلؤ» و«رانيا وسكينة»، وأنا أحبها جدًا على المستوى الشخصى، فهى إنسانة جميلة، ودعمت ترشيحى لدور «وداد»، ولى الشرف أن أتعاون مع مخرج كبير يساند ويدعم المواهب الشابة ويسعده أن يذيع صيتهم، لذلك لم أتردد لحظة فى قبول الدور بعد أن هاتفنى ليخبرنى بالترشح ولم يبخل علىّ بأى توضيح أو مساعدة للإلمام بجوانب وتعقيدات الشخصية الشريرة.

■ يخشى الفنانون من تقديم الشخصيات الشريرة لأن الجمهور يخلط أحيانًا بين الفنان وأدواره فيحب ويكره، فهل كنت تخشين من كره الجمهور لـ«وداد»؟

- بالطبع تخوفت جدًا قبل تقديمى دور «وداد» فهى شخصية شريرة لأقصى حد، وكنت أتوقع أن يكرهها الجمهور، خاصة أننى شخصيًا أكرهها، ولكن هذا دورى وكان يتوجب علىّ إتقانه وإقناع الجمهور.

كنت أتخوف أيضًا من أننى ألعب دورًا رئيسيًا بجوار أسماء كبيرة ومتمرسة فى المجال، وعلى رأسهم الفنان محمد رمضان والفنانة هالة صدقى وزينة وإيمان العاصى ومنة فضالى ومى كساب، هذا الأمر ألقى على كاهلى عبئًا ثقيلًا وحفزنى أيضًا على إثبات موهبتى وجدارتى بالدور.

ولا أخفى عليكِ قلقى من أن يرفض فريق العمل التعاون معى وأن يسألوا من هى لتحصل على هذا الدور المهم ولكن المخرج محمد سامى كان حريصًا على تقديمى لهم وأن يذكرهم بأننى عملت معه من قبل فى مسلسل «البرنس» بسبب التغيير الكبير فى ملامحى، ولكن أعتقد أن هذا المسلسل هو العمل الوحيد الذى نجح فى تثبيت ملامحى فى ذاكرة المشاهدين.

■ ما أبرز الصعوبات التى واجهتك أثناء التصوير؟

- بصراحة لم أجد أى صعوبات خلال التصوير باستثناء الضغط وتكثيف ساعات العمل، لم نكن ننام تقريبًا ولا نجد أى وقت للترفيه، وكنا نصور المشاهد بملابس خفيفة فى طقس شديد البرودة داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، فكنت أعانى من هذا الطقس وكان يحدث لى إغماء مفاجئ أكثر من مرة، إضافة إلى مشهد اشتباكى مع «عايدة» أو الفنانة زينة، وضربى بـ«الشبشب» أصابنى بارتجاج، فكنت أبكى أوقاتًا كثيرة أثناء التحضير للتصوير من شدة الضغط، حيث كنت أفشل فى إيجاد وقت لتناول الطعام، ولكن أحمد الله أن مجهودى ومعاناتى خلال تلك الفترة تكللت بالنجاح.

■ كيف كانت استعداداتك لشخصية وداد؟

- شخصية «وداد» كانت تحديًا كبيرًا لى لأثبت موهبتى الفنية، لكن لا أنكر أن المخرج والسيناريست محمد سامى لم يغفل أى صغيرة أو كبيرة تتعلق بشخصية «وداد»، وساعدنى فى اختيار الملابس والإكسسوارات اللازمة والتدريب على طريقتها الخاصة فى الحديث.

■ سبق لكِ العمل مع النجم محمد رمضان فى مسلسل «البرنس»، ويعد «جعفر العمدة» التجربة الثانية معه، فما تقييمك للتجربة؟

- فى الحقيقة محمد رمضان يستحق لقب «نمبر وان» وأعتبره أستاذى وأنا أحبه جدًا، وسعيدة وفخورة بتعاونى معه، وأريد أن أوجه له الشكر لأنه أعطانا جميعًا مساحة وجعلنا جميعًا أبطالًا للعمل، فلا يوجد أحد فينا ظهر بدور ثانوى، وأتمنى تكرار التعاون معه أكثر من مرة خلال الفترة المقبلة فى أعمال جديدة.

■ وما رأيك فى المنافسة النسائية داخل المسلسل؟

- منافسة رائعة ومميزة واتسمت بروح المحبة والود، فكل بطلات العمل يتمتعن بـ«روح حلوة»، وتلقيت التهانى منهن بسبب نجاح دورى وتحديدًا من مى كساب وإيمان العاصى، ومنة فضالى، دعمننى وأشدن بدورى، كما شجعننى ونقلن لى ردود أفعال أقاربهن وحب أصدقائهن وأفراد عائلاتهن لتمثيلى وإشادتهن بدور «وداد»، فأنا سعيدة جدًا بتعاونى مع نجمات يتحلين بأخلاق عالية وأتمنى لهن كل التوفيق والنجاح.