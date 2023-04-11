الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: تطوير محيط المتحف المصري الكبير يضعه على خارطة أهم المناطق السياحية الجاذبة

النائب السيد جمعة
النائب السيد جمعة

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة بالمتحف المصري الكبير كمنظومة متكاملة، يعكس ما يمثله هذا الصرح العظيم من دور في تنشيط السياحة المصرية وتعزيز مكانتها في مصاف دول العالم ودفع المزيد من الحركة الوافدة من الأسواق المختلفة إلى مصر.
وأشار إلى أن رؤية الرئيس السيسي ترتكز على أهمية أن يعكس افتتاح وإعداد المتحف، عراقة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، حتى يليق بما يضمه من قطع أثرية فريدة يرجع تاريخها لآلاف السنين، إذ أنها تجسد عظمة مصر وتاريخها بما يشهده من تنوع ثقافي كبير، خاصة فى ظل اتجاه الأنظار العالمية والدولية نحوه وتأكيد الكثير بأنه الحدث الأهم خلال عام 2023.

واعتبر أن توجيه الرئيس بتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف، والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، يجعل هذه المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، وبما يتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار على مستوى العالم، وباعتباره أيقونة ثقافية للإنسانية بأسرها، وهو ما يسهم في تقديم تجربة استثنائية متفردة وممتعة للزوار والسائحين تتسم بالإبداع والمعرفة، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم، ومكانتها على مستوى العالم وإظهار تراث مصر الثري.

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