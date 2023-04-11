برلماني: مصر تلعب دورا مهما في تهدئة الأوضاع بالأراضى المحتلة

أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دورا أساسيا في إحلال السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد تصاعد حدة العنف من قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى، واقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين من بينهم نساء.

وأشار النائب سليمان إلى إشادة ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، عن الدور المصري من أجل تهدئة الأوضاع، ما يؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مصر الأولي، وأن مصر تضع حماية الشعب الفلسطينى على رأس أولوياتها، وأن إحلال السلام والاستقرار في المنطقة أحد أهداف الدولة المصرية الأساسية.

وشدد وهدان، على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما تقوم إسرائيل من استفزاز لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين حول العالم من خلال انتهاك الأماكن المقدسة يعكس رغبة إسرائيلية في تقويض عملية السلام والعودة إلى المربع صفر، مطالبا المجتمع الدولى بالتدخل الفورى والضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف استهداف الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة للأماكن المقدسة، وحماية حق الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية، دون أن يكون ذلك ذريعة التعرض للانتهاك.

وأوضح أن المسجد الأقصى خط أحمر، بكامل مساحته ولا يحق لأي طرف آخر المشاركة في ممارسة شعائرهم فيه باعتباره مكان عبادة خالصة للمسلمين فقط، مطالبا المجتمع الدولي بتوحيد جهوده من أجل تعزيز السلام العالمي وتوحيد الجهود العالمية لمواجهة التحديات التى تحيط بالعالم أجمع وتهدد بقائه ودفع روح التعاون والتكامل بدلا من من الصراعات المستمرة والتناحر.