الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل و إصابة زوجها بالمنوفية في حادث انقلاب تروسيكل

جثة
جثة

استقبلت مستشفى مركز  الشهداء بمحافظة المنوفية، جثمان ربة منزل و زوجها مصاب  إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل قبل الإفطار و ذلك  بطريق قرية العراقيه زاوية الناعورة ،  عقب اختلال عجلة القيادة من يد الزوج و تم نقلهم بسيارة الإسعاف إلى لمعاينة جثمانسيده  و محاولة إسعاف زوجها  المصاب. 

  ترجع تفاصيل وأحداث الواقعه إلى،  تلقى  اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء،  و الذي يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل و إصابة زوجها عقب انقلاب التروسيكل  على الطريق أثناء عودتهم للمنزل من قرية العراقيه لقرية زاوية الناعورة طريق العراقية زاوية الناعورة و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 


و علي الفور انتقلت قوه من مركز شرطة الشهداء بقيادة الرائد مصطفى داود حيث تبين له مصرع أ، ر، ا 34 عاما ربة منزل متأثرة بكسور و كدمات متفرقة، و إصابة زوجها أ، ع، ق 40  عاما عاملا بشرخ و جروح في الذراع الأيمن، و المقيم ان بقرية زاوية الناعورة التابعه لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية. 

و بالانتقال والفحص تبن أن سبب الحادث كان بسبب اختلال عجلة القيادة من يد الزوج على الطريق تسبب في انقلاب التروسيكل و حررت  قوات مركز الشرطه بمركز الشهداء بتحرير  محضرا بالواقعة حمل رقم 1818 إداري مركز الشهداء لسنة 2023،  وسماع أقوال الشهود و و أقوال الزوج المصاب، و أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة و التي أمرت بدفن الجثمان بعد معاينه من قبل الطب الشرعي و تم  تسليم الجثمان لذويه و دفنها بمقابر العائله  وشيع المئات من أهالي الشهداء جثمان السيده فيما يقوم الروح بتلقي الرعايه الطبيه بمستشفى الشهداء المركزي. 

اتخاذ كافة الإجراءات 40 عاما اصابة زوجها الإجراءات القانونية اللازمة الطب الشرعي الطب الشرع انقلاب تروسيكل بسيارة الإسعاف

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