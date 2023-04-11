مصرع ربة منزل و إصابة زوجها بالمنوفية في حادث انقلاب تروسيكل

استقبلت مستشفى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، جثمان ربة منزل و زوجها مصاب إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل قبل الإفطار و ذلك بطريق قرية العراقيه زاوية الناعورة ، عقب اختلال عجلة القيادة من يد الزوج و تم نقلهم بسيارة الإسعاف إلى لمعاينة جثمانسيده و محاولة إسعاف زوجها المصاب.

ترجع تفاصيل وأحداث الواقعه إلى، تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، و الذي يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل و إصابة زوجها عقب انقلاب التروسيكل على الطريق أثناء عودتهم للمنزل من قرية العراقيه لقرية زاوية الناعورة طريق العراقية زاوية الناعورة و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



و علي الفور انتقلت قوه من مركز شرطة الشهداء بقيادة الرائد مصطفى داود حيث تبين له مصرع أ، ر، ا 34 عاما ربة منزل متأثرة بكسور و كدمات متفرقة، و إصابة زوجها أ، ع، ق 40 عاما عاملا بشرخ و جروح في الذراع الأيمن، و المقيم ان بقرية زاوية الناعورة التابعه لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

و بالانتقال والفحص تبن أن سبب الحادث كان بسبب اختلال عجلة القيادة من يد الزوج على الطريق تسبب في انقلاب التروسيكل و حررت قوات مركز الشرطه بمركز الشهداء بتحرير محضرا بالواقعة حمل رقم 1818 إداري مركز الشهداء لسنة 2023، وسماع أقوال الشهود و و أقوال الزوج المصاب، و أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة و التي أمرت بدفن الجثمان بعد معاينه من قبل الطب الشرعي و تم تسليم الجثمان لذويه و دفنها بمقابر العائله وشيع المئات من أهالي الشهداء جثمان السيده فيما يقوم الروح بتلقي الرعايه الطبيه بمستشفى الشهداء المركزي.