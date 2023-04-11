برنامج "العرافة".. الباز يكشف تفاصيل فكرة فيلم عرضها على وحيد حامد قبل "الجماعة"

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، عن موقف جمعة بالكاتب الراحل وحيد حامد.

وقال خلال حلقة الليلة من برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر قناتي "النهار، والمحور"، إن وحيد حامد ليس موجودًا للرد عما يقوله ولكن الموقف يوجد شهود أحياء عليه.

وأضاف: "لما فكرت أن أعمل شغل عن حسن البنا وقتها ذهبت لوحيد حامد في الفندق الذي اعتاد الجلوس فيه وقلت له إن لدي فكرة عن عمل فيلم عن حسن البنا مؤسس الإخوان وأنا موقفي معروف منهم وموقف وحيد حامد معروف من الإخوان، ولكن ليس لدي نقطة كتابة السيناريو".

وتابع أنه وقتها طلب منه أن يكتب الفيلم وأنه سيتحدث مع عماد أديب لإنتاجه له، وقبل مغادرته طلب منه عدم الإعلان عن ذلك حتى لا تحرق الفكرة، مشيرًا إلى أنه بعد خروج "الجماعة" شخص ما كتب هل سرق وحيد حامد فكرة الجماعة من محمد الباز، مؤكدًا أنه اتصل به يومها ليخبره بأن ما كتب ليست له علاقة به.

وأضاف أنه إلى الآن لا يعرف سبب تصرف وحيد حامد معه ولم يصرح عنه لأنه غير موجود ولا يستطيع الرد، مؤكدًا أن مكانة وحيد حامد كبيرة.