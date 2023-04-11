كاف يكشف موعد مباراة الأهلي والرجاء في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسميًا منذ قليل، عن موعد مباراة الأهلي ونظيره الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الكاف، أن لقاء الذهاب سيلعب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة يوم 22 أبريل الجاري بينما تقام العودة في 29 أبريل بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس.

وكان الأهلي قد توج أمس بكأس مصر للموسم الماضي بعد الفوز على بيراميدز في اللقاء النهائي بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية ليتوج باللقب رقم 38 في مسيرته ويتربع على قائمة الأكثر تتويجًا بالكأس.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

وأسندت لجنة الحكام التابعة لـ«كاف» مهمة إدارة المباراة للحكم السوداني محمود علي إسماعيل.