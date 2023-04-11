التحقيق مع سائق أتوبيس تسبب في وفاة سيدة بالساحل

تجرى جهات التحقيق بالساحل التحقيق مع سائق أتوبيس تسبب في وفاة سيدة إثر اصطدامه بها أثناء عبورها الطريق بدائرة القسم، وكلفت بعرض جثة الضحية على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة الساحل من أحد المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات - مقيمة دائرة القسم) مصابة بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابها ، إثر ادعاء مصادمة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المصابة بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدم بها أتوبيس "غير معلوم أرقام لوحاته، ولاذ قائده بالفرار به" نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وبسؤال (نجل المصابة) أيد ما سبق، ولم يتهم أو يشتبه فى الحادث جنائياً ، وفى وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المصابة المذكورة متأثرة بإصابتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد المركبة المتسببة في الحادث وتبين أنها "أتوبيس" حيازة (سائق "محدد"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وأنه وراء ارتكاب الواقعة المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقرر أنه حال سيره بالشارع محل الواقعة فوجئ بالمتوفية حال عبورها الطريق وحاول تفاديها إلا أنه لم يتمكن واصطدم بها.

وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً وتعدى الأهالي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.