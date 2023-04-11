تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا، والظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية عبر بيان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيكون هناك انخفاض في الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد، لافتة إلى أن هناك نشاط للرياح يكون مثير للرمال والأتربة يوم الأربعاء على جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه ستنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج إلى من (٣:٢.٥متر).

وكانت قد أشارت أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ( السلوم-سيدى برانى-مطروح-الضبعة-العلمين سيدى عبدالرحمن)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانا.

وتوقعت خرائط الأرصاد أن تشمل الأمطار، باقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (الإسكندرية - البحيرة- كفرالشيخ)، مع تقدم الوقت.

كما تتأثر مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والمناطق الداخلية (جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناه) بسقوط أمطار خفيفة ليلا.

ويشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري وفترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

بينما تكون الأمطار متوسطة إلى رعدية أحيانا خلال الطقس اليوم، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بينما تكون الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أيضا.

وعن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران وربع، أما البحر الأحمر يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم