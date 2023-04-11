يكثر البحث لمعرفة موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر بعد الدخول في العشر الأواخر من شهر رمضان اليوم العشرون من الشهر الكريم.

موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر

في هذا التقرير نوضح لكم موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر وإجازة عيد الفطر المقررة رسميا والإجازات الأخرى المنتظرة.



وفق معهد البحوث الفلكية يكون موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر الخميس 29 رمضان 1444 والموافق ميلاديًا 20 أبريل 2023.



حيث يأتي شهر رمضان لهذا العام 29 يوم فقط ولكن يجب أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لتأكيد هذا الموعد بإعلان اول يوم في شهر شوال ويكون هو أول يوم لعيد الفطر.

وفق هذه التواريخ يكون أول يوم لعيد الفطر هو الجمعة 21 أبريل 2023.

وتكون إجازة عيد الفطر من الجمعة 21 وحتى الأحد 23 أبريل 2023.

جدول إجازة العيد 2023 رسميُا

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة عيد تحرير سيناء.



- الخميس 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر 2023.



الجمعة 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.



السبت 22 أبريل ثاني أيام عيد الفطر المبارك.



الأحد 23 أبريل ثالث ايام عيد الفطر المبارك.



الاثنين 24 أبريل إجازة ضمن عيد الفطر 2023.



الثلاثاء 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.



إجازات باقي العام 2023





الإثنين 1 مايو 2023

عيد العمال

الثلاثاء 27 يونيو - السبت 1 يوليو 2023

عيد الأضحى المبارك

الجمعة 30 يونيو 2023

ثورة 30 يونيو

الأربعاء 19 يوليو 2023

رأس السنة الهجرية

الأحد 23 يوليو 2023

عيد ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)





