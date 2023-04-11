الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر

متى موعد وقفة عيد
متى موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر؟

يكثر البحث لمعرفة موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر بعد الدخول في العشر الأواخر من شهر رمضان اليوم العشرون من الشهر الكريم.

موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر

في هذا التقرير نوضح لكم موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر وإجازة عيد الفطر المقررة رسميا والإجازات الأخرى المنتظرة.
 
وفق معهد البحوث الفلكية يكون موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر الخميس 29 رمضان 1444 والموافق ميلاديًا 20 أبريل 2023.
 

حيث يأتي شهر رمضان لهذا العام 29 يوم فقط ولكن يجب أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لتأكيد هذا الموعد بإعلان اول يوم في شهر شوال ويكون هو أول يوم لعيد الفطر.

وفق هذه التواريخ يكون أول يوم لعيد الفطر هو الجمعة 21 أبريل 2023.

وتكون إجازة عيد الفطر من الجمعة 21 وحتى الأحد 23 أبريل 2023.

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جدول إجازة العيد 2023 رسميُا 

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة عيد تحرير سيناء.
 

- الخميس 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر 2023.
 

الجمعة 21 أبريل  أول أيام عيد الفطر المبارك.
 

السبت 22 أبريل ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
 

الأحد 23 أبريل ثالث ايام عيد الفطر المبارك.
 

الاثنين 24 أبريل إجازة ضمن عيد الفطر 2023.
 

الثلاثاء 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.
 

إجازات باقي العام 2023 

 

الإثنين 1 مايو 2023

عيد العمال

 

الثلاثاء 27  يونيو - السبت 1 يوليو 2023

عيد الأضحى المبارك

 

الجمعة 30 يونيو 2023

ثورة 30 يونيو

 

الأربعاء 19  يوليو 2023 

رأس السنة الهجرية

 

الأحد 23  يوليو 2023 

عيد ثورة 23  يوليو 1952

 

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 

عيد المولد النبوي الشريف

 

الجمعة 6 أكتوبر 2023 

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)


 

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