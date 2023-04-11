الرئيس العراقي يهنئ رئيس الوزراء الكويتي على تشكيل الحكومة الجديدة

هتأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح على تشيكل الحكومة الجديدة.

وأجرى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بحسب بيان للرئاسة العراقية.

بدوره، شكر الصباح الرئيس العراقي، متمنيا "للشعب العراقي المزيد من الاستقرار والرفاه".

تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت

وخلال اليومين الماضيين، أصدرت الكويت مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء تضم الحكومة الجديدة 14 وزيرًا أبرزهم، طلال خالد الأحمد الصباح نائبًا أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية ووزيرًا للدفاع بالوكالة، وخالد علي محمد الفاضل نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء

وبحسب وكالة الانباء الكويتية الرسمية، فقد شملت الحكومة الجديد تعيين كلًا من سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرًا للخارجية وأماني سليمان بوقماز وزيرة الأشغال العامة في الكويت، وفهد علي زايد الشعلة وزيرًا لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وعبدالرحمن بداح المطيري وزيرًا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وأحمد عبدالوهاب العوضي وزيرًا للصحة، وحمد عبدالوهاب العدواني وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي.

وبموجب المرسوم الاميري تم تعين كلًا من مي جاسم البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل، وعامر محمد علي وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك تعيين مطلق نايف العتيبي وزيرًا للكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون السكان، ومناف عبد العزيز الهاجري وزيرًا للمالية ووزير دولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار ومحمد عثمان العيبان وزيرًا للتجارة والصناعة.