مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بدائرة مركز بلبيس بالشرقية

لقى شخص مصرعه اليوم، فى حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل، بدائرة مركز بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن، حيث استقبل مستشفى الزوامل “ أحمد.خ.م”، 38 سنة، مقيم قرية الزوامل، دائرة مركز بلبيس، “جثة هامدة ”، متأثرا بإصابته بتهشم بالرأس وتوقف بعضلة القلب.

وتبين وفاته فى وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع موتوسيكل، بطريق الشولية، بدائرة مركز بلبيس.

تم نقل الجثة لمستشفى الزوامل، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، فيما يجرى تحرير المحضر اللازم.

وفى سياق متصل، لقى شخص مصرعه اليوم، وأصيب 8 أشخاص آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه بطريق مصر - إسماعيلية الصحراوى، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

كما أصيب 11 شخصا، بإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق "الزقازيق - منيا القمح"، و تم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو عبد الرؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث بطريق "الزقازيق- منيا القمح" أمام المدرسة المصرية الإنجليزية، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ .

وتبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامه بأحد الأرصفة، مما أسفر عنه إصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، لتلقي العلاج اللازم، وجار رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور. اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وبانتقال قوة أمنية لمكان الحادث، تبين وفاة "عبد المنعم أسعد" 25 عاما، وإصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات.

وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة ونقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج، فيما يجري رفع آثار الحادث من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية