فوز طلاب ببني سويف في مسابقة المبدع الصغير لمجالي الابتكار العلمي والتأليف المسرحي

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، فوز الطالب يوسف محمود محمود بالصف الأول الثانوي، بمدرسة المستقبل الرسمية للغات، والطالبة شمس أحمد سيد سليمان بمدرسة الأوائل الخاصة في مسابقة جائزة الدولة المبدع الصغير2023،التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة سنوياً وتشمل مجالات أخرى في جوانب ثقافية وفنية وأدبية،وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وأوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم أن الطالب "يوسف" شارك في المسابقة بمشروع نظام المرور الأخضر،ضمن فئة الابتكارات العلمية، والتي تستهدف توفير الكهرباء المستخدمة من أعمدة الإنارة في الطرق وتقليل الحوادث المرورية الناتجة عن عدم ترك مسافة كافية آمنة بين السيارات.

فيما شاركت الطالبة"شمس" في مجال التأليف المسرحي ، منوها أن الطالبين من الطلاب المبدعين والمتميزين الذي ترعاه إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية.

وأعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف عن سعادته بهذا التميز الذي حققه أبناء بني سويف، موجها بالتهنئة لأسرة التربية والتعليم وإدارة المدرسة وذوي الطلاب وأسرهم،على هذا الأداء المشرف ،مؤكداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية والرياضية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة في برامج وأنشطة تعير عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها.