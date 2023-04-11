الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رد فعل الزمالك بعد مشاركة كهربا في نهائي كأس مصر

كهربا
كهربا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الإدارة بعد مشاركة محمود عبد المنعم كهربا مع الأهلي في نهائي كأس مصر بالأمس أمام بيراميدز.

وتمكن كهربا من تسجيل الهدف الأول للأهلي في مباراة الأمس.

وأكد المصدر أن كهربا حتى مع انتهاء المهلة المحددة من جانب فيفا بدفع قيمة الغرامة للزمالك فإن من حقه المشاركة بشكل طبيعي مع الأهلي حتى وصول خطاب جديد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن فرض عقوبة جديدة على اللاعب.

وأوضح المصدرأن اللاعب سيشارك مع الأهلي بشكل طبيعي حتى إشعار آخر ولحين وصول خطاب الفيفا والأمر لا يتعلق فقط بمباراة بيراميدز في كأس مصر لكنه سيخوض باقي لقاءات افريقيا والدوري بشكل طبيعي.

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قرارات خاصة بمحمود كهربا لاعب النادي الأهلي في قضية تغريمه لصالح نادي الزمالك، أهمها منح محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي مُهلة أخيرة لمدة 60 يومًا لسداد غرامة ‎ الزمالك".

وتضمن الخطاب تغريم كهربا 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، لصالح نادي الزمالك بسبب عدم التزامه بعقده مع القلعة البيضاء في 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالي، ثم انضم بعد ذلك للأهلي، وبخلاف الغرامة المالية قررت المحكمة الرياضية إيقاف كهربا لمدة ستة أشهر ليعود بعد نهاية فترة الإيقاف للمشاركة مع الفريق الأحمر.

كما تضمن الخطاب منح محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ‎الأهلي مُهلة أخيرة لمدة 60 يومًا لسداد غرامة الزمالك" ، و في وفي حالة عدم الدفع خلال 60 يومًا سيمنع من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر".

كما جاء في الخطاب أن "فيفا أقر بتغريم كهربا غرامة مالية 30 ألف فرنك، يتم دفعها خلال 30 يومًا" للقضية.

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