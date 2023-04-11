مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية ينظم تدريبا لتعليم آلة الفلوت

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تدريبا لتعليم آلة الفلوت، مع المدربة مارجو وجيه بواقع مرة أسبوعياً بداية من سن 6 سنوات، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويتضمن التدريب التعريف بآلة الفلوت وتاريخها وتمارين للمساعدة علي استخدام النفس بطريقة صحيحة، والصوت الصحيح للنغمات وأماكنها على الآلة وتمارين لمرونة الأصابع، بالإضافة إلى تعليم قراءة النوتة الموسيقية وعزف السلالم الموسيقية وحفظ أغاني بسيطة.

جدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع، بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.