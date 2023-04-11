الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية ينظم تدريبا لتعليم آلة الفلوت

الاسقفية
الاسقفية

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تدريبا لتعليم آلة الفلوت، مع المدربة مارجو وجيه بواقع مرة أسبوعياً بداية من سن 6 سنوات، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويتضمن التدريب التعريف بآلة الفلوت وتاريخها وتمارين للمساعدة علي استخدام النفس بطريقة صحيحة، والصوت الصحيح للنغمات وأماكنها على الآلة وتمارين لمرونة الأصابع، بالإضافة إلى تعليم قراءة النوتة الموسيقية وعزف السلالم الموسيقية وحفظ أغاني بسيطة.

جدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع، بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

الأسقفية الأنجليكانية الأسقفية الأنجليكاني الأسقف التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأسقفية بالزمالك الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية

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