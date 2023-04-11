مسلسل تحت الوصاية.. كيف يقسم الورث حال وفاة الأب؟

كيف يقسم الورث حال وفاة الأب؟.. سؤال يتردد كثيرًا بالتزامن مع عرض مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكى حيث يتساءل الكثيرون عن رأى دار الافتاء فى تقسيم الميراث بعد وفاة الأب.

وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن سؤال كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب وجدول تقسيم المواريث موضحًا أنه يتم تحديد صافي التركة وهي كل ما يخلفه الميت من «أموال وحقوق عينية»، وتشمل الأشياء المادية من منقولات وعقارات، والحقوق الشخصية كحق الشفعة، وحقوق الانتفاع كالإيجار، بعد خصم الحقوق المتعلقة بالتركة وهي تجهيز الميت وتكفينه من وقت موته إلى دفنه، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصيته بما دون الثلث، وما بقي من تركة الميت يقسم بين الورثة.

وأكد في بث مباشر لدار الإفتاء، ضرورة بيان الوارثين من غيرهم الإرث على نوعين وفيما يأتي بيانهما الإرث بالفرض وهو نصيب مقدر شرعا لوارثٍ مخصوص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول، والإرث بالتعصيب هو استحقاق الوارث جميع المال إذا انفرد، وباقي المال بعد أصحاب الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض المسألة.

وقال : فالأم أو الزوجة تأخذ الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا على حسب كل حالة، وينبغي عمل ما يسمى بالفرز والتجنيب من الناحية القانونية، منعا للمشاكل الأسرية.

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.