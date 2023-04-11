الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4.. ما هو المجلس الحسبي الذي عانت بسببه منى زكى؟

تحت الوصاية
تحت الوصاية

تعانى الفنانة منى زكى خلال أحداث الحلقة الرابعة والخامسة مع المجلس الحسبي فى مسلسل تحت الوصاية وذلك بسبب وفاة زوجها، حيث تريد منى زكى التى تقوم بدور حنان بكسر شهادة البنك والتقديم فى المدارس لأولادها إلا أن الجهات المسئولة ترفض ذلك إلا بعد الرجوع للمجلس الحسبي.

ما هو المجلس الحسبي؟

ظهر لأول مرة مصطلح المجلس الحسبى عام 1869، وذلك حينما رأت الدولة وقتها ضرورة ضبط إنفاق "المسرفين" من الأشخاص غير البالغين، فأنشأت الدولة مجالس حسبية مهمتها التحكم فى التركات.

المجلس الحسبى هو إحدى الهيئات القضائية التابعة لمحكمة الأسرة الآن، ويتكون المجلس الحسبى من 5 أشخاص، هم النائب العام وهو رئيس المجلس بصفته ورئيس النيابة الحسبية باعتبارها إحدى النيابات التابعة للنيابة العامة، ثم المحامى العام الأول، ورئيس محكمة الاستئناف، ثم رئيس النيابة العامة، وأخيرا وكيل النيابة الحسبية، ويختص المجلس بالإشراف على أموال القصر وفاقدى الأهلية.

وتستمر حلقات مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكى حيث يعرض فى النصف الثاني من رمضان ويمكن مشاهدة مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في الأوقات التالية:

عرض أول: 7:45 مساء.

إعادة أولى: 12:45 صباحا.

إعادة ثانية: 2:15 ظهرا.

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة حكايات

عرض أول: الساعة 8:30 مساء.
إعادة 1: الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.
إعادة 2: الساعة 8:30 صباحا.
إعادة 3: الساعة 2:30 ظهرا.

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "دبي"

عرض أول: 8 مساء
إعادة أولى: 6 صباحا
إعادة ثانية: 1:30 مساء

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "الرشيد"

عرض أول: 8 مساء
إعادة: 2 صباحا

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