الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمديرية الصحة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمتابعة عدد من الموضوعات الخاصة بسير وانتظام العمل داخل مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم مدير مديرية الصحة ببورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد لمستجدات العمل في عدد من الملفات بمديرية الصحة ببورسعيد، مؤكدا على أهمية بذل المجهودات للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، تماشيا مع الطفرة الصحية التي شهدتها بورسعيد في القطاع الصحي منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن توفير الخدمة الطبية للمواطنين يأتي ضمن أولويات المحافظة، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق أفضل رعاية صحية وطبية للمواطنين بمحافظة بورسعيد.

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أحمد حسن أبو هاشم التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي التأمين اجتماعا

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