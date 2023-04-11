يسرا تكشف لـ "الدستور" عن مغامرتها بالعمل مع مخرج ومؤلف لأول مرة دراميا

عبرت النجمة يسرا عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسلها الجديد “1000 حمدالله ع السلامة” الذي يعرض بشكل حصري على شبكة قنوات “سي بي سي” ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

وعن مشاركتها لأول مرة مع مؤلف ومخرج في عمل واحد قالت لـ “الدستور”، إن المخرج عمرو صلاح جمعتني به من قبل تجربة واحدة في برنامج إس إن إل ولم تكن في مسلسل لذلك هي التجربة الأولى لي معه وفي التجربة الأولى في البرامج كنت سعيدة للغاية للتعرف عليه وعلى فكره وعمله وكانت هذه الحلقة هي بداية معرفتي به وكان لديه قدرة كبيرة في أن يبدل خوفي في بداية الحلقة باطمئنان كبير وشعرت بالثقة والراحة من خلال العمل كما أنه لديه حس كوميدي ويقوم بإسناد الإفيهات ولذلك فهي تجربة مميزة للعمل معه في هذا المسلسل”.

وتابعت يسرا، “أما على مستوى الكتابة فالمؤلف محمد ذو الفقار أعمل معه للمرة الأولى وسعدت كثيرا أيضا بالعمل معه في هذا العمل ووجدت في السيناريو أنه استطاع أن يمزج شخصيات العمل بشكل دقيق ويقدم عمل كوميدي مختلف يقدم على الشاشة برشاقة واستطاع رسم الشخصيات وكتابة كوميديا سلسلة ومختلفة”.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار النجمة يسرا ومنهم شيماء سيف ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي ومايان السيد والفنان الكبير محمد محمود وبيومي فؤاد وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف.

والعمل كتبه محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض عبر قنوات سي بي سي.