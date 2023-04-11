عزة الزفتاوي: بريطانيا تعاني أزمة اقتصادية كبيرة (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية عزة الزفتاوي إن بريطانيا تعاني أزمة اقتصادية كبيرة، وارتفاعاً في تكاليف المعيشة، وكل ذلك يلقي بظلاله على البريطانيين في مناحي كثيرة من حياتهم المعيشية اليومية.

وأكدت الزفتاوي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع معدل التضخم لا يتناسب مع الأجور والرواتب التي تقدمها الحكومة البريطانية للعاملين في جميع القطاعات.

وأوضحت أن هناك غضباً شديداً من جانب البريطانيين الذين يرون أن الحكومة البريطانية إذا كانت بالفعل تقدم بعض الخطط لمواجهة ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، عليها أيضًا أن تعمل على الموازنة بين الأجور والرواتب التي لا تلبي الاحتياجات اليومية والمعيشية للبريطانيين.

وأشارت إلى أن الإضراب في شوارع بريطانيا دخل حيز التنفيذ، وهو الإضراب الذي كان يخطط له الأطباء المبتدئون، حيث أنه يمتد لمدة 4 أيام حتى يوم السبت المقبل، منوهة بأن هذا الإضراب له تداعيات كبيرة وصفت في وسائل الإعلام البريطانية بالآثار الكارثية.