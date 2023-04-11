في ظروف غامضة.. العثور على جثة شخص سقط من عقار بعين شمس

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من علو في منطقة عين شمس.

وتلقت شرطة النجدة إخطارًا يفيد العثور على جثة أسفل عقار في ظروف غامضة، انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ.

تبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "ع. م" يرتدي ملابسه كاملة، وتوجد بها كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.