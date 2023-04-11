الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

في ظروف غامضة.. العثور على جثة شخص سقط من عقار بعين شمس

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من علو في منطقة عين شمس.

وتلقت شرطة النجدة إخطارًا يفيد العثور على جثة أسفل عقار في ظروف غامضة، انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ.

تبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "ع. م" يرتدي ملابسه كاملة، وتوجد بها كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مصرع منطقة عين شمس سقوط

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