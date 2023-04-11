الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 115 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرية التابعة لها، وتمكنت من رفع 115 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي. 

 

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئه التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير وحي وسط المدينة ونزلة حسين قامت برفع ٥٥ طنا من التراكمات والمخلفات الزراعية والقمامة من على جانبي الطريق العام ومن شوارع و أروقة حي وسط المدينة ومن أمام الإذاعة والتلفزيون بابوفليو والقوات المسلحة والطريق العام بنزلة حسين و القري التابعة لها ومن منطقة أولاد الشيخ ومنطقة الشئون ومداخل عزبة زكريا ومنطقة المستودع، وتم رفع جميع المخلفات البيئية الموجودة في المقلب الرئيسي لقرية دمشير بجوار كوبري عزبة الحكيم؛ منعا لانتشار الأمراض والأوبئة والمعيشة في جو صحي نظيف.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن قسم البيئه باللوحدة المحلية بقريه تلة واصل أعماله المكثفة، حيث تم رفع ما يقرب من ٢٥ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع وبصفة مستمرة ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوي؛ حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

 

وأوضح عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، أن قسم البيئه بالوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، واصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات، وتمكن من رفع ما يقرب من ٣٥ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بالقرية والتوابع، ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا على مظهر وجمال القرية وتوفير بيئة صحيه وتم تحرير ١٠ إنذارات متنوعه أشغال وبيئة.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال وحملات النظافة لرفع كفاءة المنظومة وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية الاهتمام برفع كفاءة العمل والعمال بمنظومة النظافة بقري واحياء المنيا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإضافة مظهر جمالي لعروس الصعيد.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
المنيا رفع 115 طن مخلفات حملات نظافة مكثفة أحياء وقري المنيا عصام معبد رئيس قرية بني محمد سلطان اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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