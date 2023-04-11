كأس مصر| عبدالحفيظ: التتويج باللقب يعكس معدن لاعبى الأهلى

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق نجح في التتويج ببطولة صعبة ومهمة وهي كأس مصر، بعد أداء قوي أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أنها بطولة تساعدنا على مواصلة المسيرة الناجحة وتقطع بالفريق خطوة كبيرة نحو التتويج بالبطولات المقبلة.

وأضاف عبد الحفيظ: “لاعبو الفريق بذلوا مجهودًا كبيرًا، وقدموا أداءً مميزًا، فضلًا عن حالة التركيز التي تمتع بها الجميع خاصة في الفترة الماضية وتحديدًا من قبل مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا”.

وتابع: “جمهور الأهلي عظيم ولو كان هناك فرصة لحضور أكبر كانوا سيتواجدون بلا شك كما عهدناهم دائمًا مثلما حدث في مباراة الهلال السوداني”.

واستكمل: “أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والعمال على الجهد المبذول طوال الفترة الماضية”.

وأضاف: “نحن في الأهلي نرى أن النادي يتمتع بالعمل المؤسسي والجميع يعمل وفقًا لدوره الذي يضيف لهذه المسيرة الحافلة بالانتصارات”.

وأوضح: “أشكر منظومة النادي وأتوجه بالتهنئة اليوم لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين والعمال وكل فرد داخل هذه المنظومة”.

واختتم مدير الكرة أن تركيز اللاعبين في المباراة يعكس عقلية لاعبي الأهلي والاحترافية التي يتمتعون بها، خاصة في الفصل بين بطولة وأخرى، وهو ما يدل على معدن هؤلاء اللاعبين وتحليهم بالإصرار على الفوز وعلى إسعاد الجماهير.