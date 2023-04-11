وزير الرياضة يشهد مراسم تسليم كأس مصر للنادى الأهلى (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مراسم تسليم اللواء أركان حرب حسام علي بدر، كبير الياوران نائبا عن رئيس الجمهورية لكأس مصر للنادي الأهلي، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نادي بيراميدز بنتيجة 2-1.

حضر المباراة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، والعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للاعبي النادي الأهلي بعد حصولهم على الكأس للمرة رقم 38، كما أثنى على أداء لاعبي الفريقين خلال المباراة.

وأار إلى أن وزارة الشباب والرياضة حريصة دائما على تهيئة الأجواء المناسبة لمختلف المنافسات الرياضية المحلية والقارية والعالمية التى تقام على أرض مصر.

كما أثنى وزير الرياضة على الروح الرياضية بين اللاعبين خلال المباراة عمر، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية من أجل تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وبث الروح الرياضية، خاصة في ظل عملية التطوير الشاملة التي تشهدها المنظومة الرياضية والتي يجب أن يساندها الجميع من أجل المساعدة على تطويرها.

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى

مراسم تسليم كأس مصر للنادى الاهلى