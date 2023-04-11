الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على الفرق الصاعدة لنهائى دورة المتحدة الرمضانية

دورة الشركة المتحدة
دورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرمضانية

حددت مواجهات، الإثنين، طرفي لقاء نهائي دورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرمضانية، حيث استضاف ملعب مركز شباب الجزيرة الخماسي لقاءات دور نصف النهائي بين فريق قناة “القاهرة الإخبارية” وفريق “سينرجي” ومباراة فريق “أون تايم سبورت” وفريق قناة “الحياة”.

وانتهت المباراة الأولى بفوز فريق "القاهرة الإخبارية" على فريق “سينرجي”، فيما أسفرت المباراة الثانية عن فوز فريق “الحياة” على نظيره فريق “أون تايم سبورت”، وكانت ركلات الترجيح هي المحددة للصعود.

وبذلك تحدد طرفي لقاء نهائي دورة المتحدة ليكون بين فريق قناة “القاهرة الإخبارية” وفريق قناة “الحياة”.

وشهدت دورة المتحدة الرمضانية خلال الفترة الماضية منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة من القنوات والجرائد والشركات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العاملين بالشركة، بالإضافة للاعبين سابقين ونقاد رياضيين وإعلاميين كان أبرزهم الكابتن كريم حسن شحاتة ومحمد أبوالعلا.

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