الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول روسى: أمريكا تضغط على الدول لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يضغطون على الدول الأخرى لتصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، في انتهاك للاتفاقيات مع روسيا.

 

وأكد نيبينزيا - خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد على خلفية استمرار تزويد كييف بالأسلحة الغربية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الإثنين - أن عمليات إرسال الأسلحة بشكل سري إلى مناطق مختلفة عبر دول أخرى "تزيد من تشويه صورة تدفق الأسلحة في العالم وتقلل من الشفافية في هذا المجال".

 

وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها يضغطون على دول ثالثة، ويطالبونها بانتهاك مثل هذه الاتفاقيات مع روسيا ودول أخرى من أجل زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف.

 

وأضاف: "أصبحت قضايا السيطرة على توريد الأسلحة التقليدية والمعدات العسكرية ذات أهمية خاصة في الآونة الأخيرة. لأن المخاطر المرتبطة بانتشارها غير المنضبط ووقوعها في أيدي المجرمين والإرهابيين من خلال (السوق السوداء) تتزايد بشكل كبير".

 

وأكد نيبينزيا، في وقت سابق، أن هناك أدلة متزايدة على أن الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا تصل بشكل متزايد المجرمين والإرهابيين، ليس فقط في أوروبا ولكن أيضًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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