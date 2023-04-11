الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سوق الكانتو الحلقة 19.. رشاد يرفض حضور والدته حفل زفافه على فاطمة

سوق الكانتو
سوق الكانتو

حققت الحلقة 19 من مسلسل سوق الكانتو نجاحا كبيرا واستطاعت أن تخطف الأجواء بأحداثها الشيقة والمثيرة، ويعرض العمل على شاشة قناة dmc، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة ومي عز الدين ونخبة من النجوم.

طه ينفذ وصية جده ويبحث عن وريث الدكان
 

حرص “طه” أمير كرارة، على تنفيذ وصية جده “حسنين” عبدالعزيز مخيون، بالبحث عن وريث الدكان شريكه بالماضي، ليعطيه حقه بالميراث، وبالفعل ذهب “طه” إلى مكان عمل جده بالماضي، ليبحث عن صديقه، فيخبره الأشخاص الموجود،ن بالمكان أنه توفى ولكن له ابن يدعى أحمد فتيحة، فقرر “طه” تكثيف البحث عن أحمد فتيحة.

طه يوصي علوان الفتوة بالبحث عن أحمد فتيحة 

وصى “طه” أمير كررة، “علوان الفتوة” أن يبحث معه عن شخص يدعى أحمد فتيحة، وأكد له أن الأمر هام بالنسبة له، وترجاه بأن يجده بسرعة شديدة، فوعده “علوان” بأنه سيبذل قصاري جهده ليجد هذا الشخص المجهول، وسيخبره فور وجوده.

رشاد يرفض حضور والدته زفافه على فاطمة
 

وانتهت أحداث الحلقة بالتحضير لحفل زفاف “رشاد” فتحي عبدالوهاب، و"فاطمة" مها نصار، ورفض “رشاد” حضور والدته لحفل زفافه نظرًا لقسوتها منذ طفولته معه ومع والده “حسونة”، وأصر أنها لم تحضر زواجه ولم يعرفها على أهل زوجته، وعندما وصل إلى منزل “فاطمة” سألته “نبوية” سلوى عثمان، عن والدته، فكذب عليها بأنها لم تأت بسبب حزنها على والده المتوفي، ومن المقرر أن تكشف أحداث حلقة الغد حفل زفاف رشاد وفاطمة وآخر تطورات بحث طه عن أحمد فتيحة.

 

أبطال مسلسل سوق الكانتو 

 

العمل يخوض بطولته النجم أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

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