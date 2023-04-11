تراث إندونيسيا على المسرح الصغير.. وروحانيات شهر رمضان فى الإسكندرية (صور)

أقامت دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء الإثنين، أمسية لدولة إندونيسيا ضمن السهرات الدولية التي تقام سنويا على المسرح الصغير خلال شهر رمضان المعظم؛ وحضرها السفير لطفى رؤوف سفير إندونيسيا بالقاهرة الذي ألقى كلمة وجه خلالها تحية تقدير لوزارة الثقافة وللأوبرا لإتاحة الفرصة لممثلي دولته لعرض نماذج من الفنون والعادات والتقاليد ببلاده في أمسية رمضانية مميزة.

تراث اندونيسيا بالمسرح الصغير بالأوبرا

بعدها بدا برنامج الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها فيلم تسجيلى عن إندونيسيا، وبطابع يحمل الروح الإسلامية الممزوجة بالتقاليد الآسيوية تم تقديم عدد من الرقصات الشعبية التقليدية من مختلف أنحاء البلاد كان منها راباي، فانكي بابوا ، باتين كيمونينغ ، كيجاك إلى جانب مجموعة من الأناشيد الدينية والأغاني الفلكلورية التي تعبر عن ملامح التراث الفنى للبلاد .

تراث اندونيسيا بالمسرح الصغير بالأوبرا

وبروحانيات الشهر المعظم عقد صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي لقاء على مسرح سيد درويش بعنوان تسابيح شعرية استعرض مجموعة من القصائد الدينية واستضاف مجموعة من الشعراء هم: الدكتور عبد الله الشوربجي ، فايز أبو جيش ، علاء شاكر ، رشا زقيزق ، يوسف سمير ، إبراهيم ملكوت ، محمد هيكل وتديره هناء الكومي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي ويتخلله فقرة غنائية للفنان مصطفي ذكي بمصاحبة عازفين من فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى.

تراث اندونيسيا بالمسرح الصغير بالأوبرا

وكلفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور خالد داغر، أستاذ الموسيقى بمعهد الكونسرفتوار، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للموسيقى والأوبرا، برئاسة دار الأوبرا المصرية، خلفًا للدكتور مجدي صابر الذي انتهت فترة انتدابه فى 8 فبراير الماضى.

تراث اندونيسيا بالمسرح الصغير بالأوبرا

داغر كان يشغل منصب رئيس البيت الفني بدار الاوبرا طوال ما يقرب من ثلاث سنوات.

المؤلف الموسيقي وعازف التشيللو خالد داغر هو نجل الموسيقار العالمي الراحل عبده داغر، حصل على درجة الماجستير في الفنون عام 2003، ثم الدكتوراة عام 2007، شارك بالعزف مع العديد من الأوركسترات الدولية فى العديد من العروض الناجحة داخل مصر وخارجها.

تراث اندونيسيا بالمسرح الصغير بالأوبرا

كما يعد من أهم صناع الموسيقى التصويرية في الساحة السينمائية والتلفزيونية، حيث قام بأداء صولوهات آلة التشيللو في العديد من الأعمال الدرامية، عضو هيئة التدريس بمعهد الكونسرفتوار وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية كان آخرها القاهرة كابول في رمضان الماضي كما قدم العديد من الألحان لمجموعة من النجوم منهم الفنان علي الحجار وآخر منصب له كان رئاسة البيت الفني للموسيقى والأوبرا والبالية بدار الأوبرا.

تراث اندونيسيا بالمسرح الصغير بالأوبرا

تراث اندونيسيا بالمسرح الصغير بالأوبرا