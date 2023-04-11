تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

كانت تحلم "فاطمة سعيد" صاحبة العشرين عامًا أن تعيش حياة زوجية سعيدة داخل منزلها بمساكن دهشور، لكن لم يكن القدر حليفًا لها، فمنذ انتقالها لعش الزوجية لم ترى يومًا سعيدًا؛ بسبب الإهانات والاعتداءات المتتالية عليها من قبل زوجها، وبعد مرور ستة أشهر فقط على زواجها نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب عدم جلب أسرتها "ياميش رمضان" لينتهي بها المطاف بطعنة نافذة بالقلب على إثرها سقطت جثة هامدة غارقًا في دمائها.

كانت زي الملائكة و عايزه تعيش

فمنذ عام تقدم المتهم للزواج من" فاطمة" والذي كان يكبرها بخمس سنوات، وبين رفض والدتها وعدم ارتياح شقيقتها له إلا أن "فاطمة" وافقت عليه لتبدأ في تجهيز العروس الذي تم بعد خمسة أشهر فقط من خطوبتها، ومن ثم انتقلت للعيش مع زوجها بمساكن دهشور في الجيزة، وبعد مرور أسبوع فقط من الزواج بدأت المشاكل بينهما، حيث كان يتعمد الزوج في أذيتها وضربها بدون سبب، وعندما اشتكت " فاطمة" لأسرتها قام زوجها بتكسير هاتفها ومنعها من الذهاب لعملها، وفقًا لما ذكرته شقيقة "فاطمة" في حديثها لـ"الدستور".

سدد لها طعنة بسبب "ياميش رمضان"

وأضافت أن يوم الجريمة كانت شقيقتي تريد الذهاب لأداء صلاة التراويح لكن زوجها رفض وقام بضربها وإهانتها، ومن ثم قام بإلقاء اللوم عليها بسبب عدم جلب والدتي "ياميش رمضان" لهم وأثناء المشاجرة سدد لها طعنة نافذة في القلب على إثرها سقطت جثة هامدة غارقًا في دمائها، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما قتلها بدم بارد بدون سبب يذكر.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي لأجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا يفيد بمقتل زوجة داخل مسكن الزوجية بطعنة بسكين المطبخ، بمنطقة دهشور بالجيزة، على الفور حضرت الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية وفريق من النيابة العامة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على زوجها «محمد.أ»، ووالده وحماة المتوفية.

وقررت النيابة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه، واستدعت أسرة المجني عليها لسماع أقوالهم.