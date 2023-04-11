الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز سرقة السائقين بالإكراه على طريق قطور فى الغربية

سرقة السائقين بالإكراه
سرقة السائقين بالإكراه

نجح رجال الأمن في كشف حقيقة ما تم تداوله عبر موقع "فيسبوك" بشأن تعرض بعض قائدى السيارات للسرقة بالإكراه بأحد الطرق بمدينة قطور بالغربية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على بعض الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمنًا تعرض بعض قائدى السيارات للسرقة بالإكراه بأحد الطرق بمدينة قطور بالغربية، والادعاء بتقاعس الخدمات الأمنية المعينة على الطريق من اتخاذ اللازم.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 22-3-2023 تبلغ لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بأنه حال سيره بسيارته بالطريق المشار إليه، ألقى بعض الأشخاص حجارة على السيارة قيادته، مما أدى إلى حدوث بعض التلفيات بها دون التعرض لواقعة سرقة. 

كما تم استدعاء أحد الأشخاص من ناشرى الشكوى وبسؤاله أفاد بتعرضه لذات الواقعة بتاريخ 20 مارس الماضى  دون تعرضه للسرقة، ونفى وجود ثمة تقاعس من الأجهزة الأمنية. 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص)، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع بقصد اللهو والمزاح دون قيامهم بسرقة أحد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية التواصل الإجتماعى فيس بوك بمديرية أمن الغربية جهود أجهزة وزارة الداخلية عدم صحة ما تم تداوله ضبط مرتكبى الواقعة للسرقة بالإكراه موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك طريق قطور

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