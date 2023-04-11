الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة استدراج 3 أشخاص فتاة والتعدى عليها داخل شاليه بالسويس

فتاة
فتاة

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"  بشأن استدراج 3 أشخاص إحدى الفتيات والتعدى عليها داخل أحد الشاليهات بالسويس. 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22-3-2023 تبلغ لقسم شرطة عتاقة من (إحدى الفتيات، مقيمة بالسويس) بتضررها من (شخصين، مقيمان بمحافظة السويس) لقيامهما بالتعدى عليها “تم ضبطهما”. 

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال الشاكية أقرا أنه توجد علاقة بين أحدهما والشاكية، وأنها دائمة التردد على الشاليه الخاص به، وبتاريخ الواقعة اتفق معها على التقابل معاً بالشاليه سالف الذكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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