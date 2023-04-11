الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عنبر: انتابني الشك بعد غيابي عن الفن 5 سنوات والزعيم أشاد بموهبتي

الفنانة عنبر
الفنانة عنبر

قالت الفنانة عنبر، إن الشكوك تملكتها بصورة كبيرة الفترة الماضية بسبب جلوسها في المنزل بدون عمل لمدة خمس سنوات متتالية، معبرة: "مستغربة من جلوسي في البيت لمدة 5 سنوات، في أعمال بتتعرض عليا لكن أدوار مش مناسبة مفروض وصلت لمكانة معينة مرجعش عنها".

فضل سمير سيف

وأكدت الفنانة عنبر، خلال لقائها ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي  محمد موسى، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المخرج الكبير الراحل سمير سيف، كان صاحب فضل عليها في مشوارها الفني، قائلة: "الراحل سمير سيف وقف جمبي من أول مشهد صورته في فيلم معالي الوزير بطولة النجم الكبير أحمد زكي، والكاتب وحيد حامد، وأعتبر الأب الروحي لي".

عفاريت عدلي علام

وتابعت:" دوري في مسلسل عفاريت عادلي علام بطولة النجم الكبير عادل إمام كان له بصمة كبيرة لدى الجمهور وكسر الدنيا".

وأضافت في حديثها، أن الفنان عادل إمام أشاد بموهبتها الفنية الكبيرة من خلال تأديتها دور زينات في مسلسل "عفاريت عادلي علام".

الفنانة عنبر عفاريت عدلي علام قناة الحدث اليوم خط أحمر الغياب عن الفن

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