توقف البحث عن جثه شاب غرق بشاطئ النخيل الإسكندرية

توقفت، مساء الاثنين، عملية البحث عن غريق شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث فشلت محاولات العثور عليه، وتستكمل قوات الإنقاذ النهري بمعاونة غواصين الخير واستكمال البحث عن جثة الشاب، صباح غدًا الثلاثاء.

كانت قد واصلت فرق من الإنقاذ النهري، التابع لقوات الحماية المدنية بالإسكندرية وغواصي الخير، لليوم الثاني علي التوالي، البحث عن جثه شاب لقي مصرعه غرقا في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، على الرغم من غلق الشاطئ بعد صدور قرار من النيابة العامة، حيث تسلل إليه أمس مستغلا تحسن حالة الطقس، التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، بورود بلاغ من قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، يفيد وقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد عمر شحاتة، 16 سنة، من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث لقى غرقه عند الحاجز الثالث من شاطئ النخيل، عقب نزوله المياه صباح السبت للاستحمام.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسى الخير المتطوعين تكثيف البحث عن الجثمان وانتشاله سريعا إلا أن سوء الأحوال الجوية الذي يبدأ من اليوم قد يحيل حركة إيجاده سريعا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



كان قد تلقى فريق غواصين الخير البلاغ وتم إبلاغ كل الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق في شاطئ النخيل أحد أخطر شواطئ غرب الإسكندرية لسرعة انتشال جثمان الشاب سريعا، وهو ما قد تم حيث وقع غرق الشاب ويبدأ البحث عنه، بمعرفه مجموعات.