الشوط الأول.. ركلة جزاء ملغية فى تعادل الأهلى وبيراميدز

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز، في نهائي كأس مصر موسم 2021-2022.

بيراميدز كان البادر بالخطورة في الدقيقة 10 بتسديدة من عبدالله السعيد من خارج منطقة الجزاء، جاءت على يسار محمد الشناوي حارس الأهلي.

واضطر الأهلي لإجراء أول تبديل اضطراري في الدقيقة 23، بخروج رامي ربيعة مدافع الفريق للإصابة بعد كرة مشتركة مع رمضان صبحي.

وفي الدقيقة 27 كانت أولى هجمات الأهلي الخطيرة، من رأسية كهربا مرت بجوار مرمى أحمد الشناوي.

وألغى أمين عمر حكم اللقاء ركلة جزاء احتسبها للأهلي في الدقيقة 38، بعد العودة لتقنية "الفار".

وبالدقيقة 41 أضاع كهربا أبرز فرص اللقاء، بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء من معلول وسددها فوق مرمى الشناوي بقليل.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

أما عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، فتُقام في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وتُنقل مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر على قناة أون تايم سبورتس 1.

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - بيرسي تاو

خط الهجوم: محمود كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم وأحمد قندوسي وشادي حسين ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وبرونو سافيو ومحمد شريف.

ومن جهته، كشف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي:

تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر



وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبدالله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود دونجا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف

وخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمد صادق.