الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حملات ليلية بجهاز العاشر من رمضان لإزالة الإشغالات

حملة لجهاز العاشر
حملة لجهاز العاشر من رمضان

كلف المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ونائب رئيس الجهاز للتنمية، باستمرارا للحملات اليلية لرفع الإشغالات بكافة الإحياء أمام المساجد، عقب صلاة التراويح، مؤكدًا بضروره التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون. 

حملة لجهاز العاشر من رمضان

وباشر المهندس أحمد عمران، استمرار تواصل الحملات اليومية، من إدارة الإشغالات وإدارة الأمن ومتابعة رئيس الجهاز، بالتعاون مع نوبتجية التنمية والحركة وشرطة المرافق وشرطة التعمير وقسم الشرطة المختص للتصدي لأي مخالفة أو تعديات تم إزالة الإشغالات والتعديات أمام القطع السكنية بالمجاورات: ٢٦،٢٥،٢٤،٢٣ بالحي الثالث.

حملة لجهاز العاشر من رمضان

ومنطقة صدناوى بالحى الأول ومنطقة الأردنية، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية والميادين.       

وشدد المهندس رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وعدم السماح بالتعدى على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.

حملة لجهاز العاشر من رمضان

كما وجه المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، لإدارة النظافة والتجميل بمتابعة شركات النظافة العاملة بالمدينة. 

حملة لجهاز العاشر من رمضان

وفى ضوء توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال النظافة، حيث تم العمل على نظافة الشوارع ورفع تراكمات من المخلفات والردش والأتربة وتجريد الشوارع بكافة الاحياء بالمدينة.  

حملة لجهاز العاشر من رمضان

وتابع المهندس أحمد عمران، استكمال لأعمال النظافة بالمنطقة الصناعية الثقيلة، تم تنظيف وتلميع ورفع التراكمات والأتربة وتجريد الشوارع بالمنطقة الصناعية.  

حملة لجهاز العاشر من رمضان

وأكد المهندس  أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر، على استمرار الحملات يوميًا لجميع الأحياء تباعًا، مع تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين بكافة أنحاء المدينة، ورفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة، أولاً بأول خلال اليوم بجميع أحياء المدينة، وذلك للحفاظ على المظهر العام ولتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وظهور المدينة بصورة لائقة.

حملة لجهاز العاشر من رمضان
المهندس أحمد عمران النظافة والتجميل توفير بيئة صحية رفع المخلفات رفع إشغالات رفع التراكمات مدينة العاشر

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